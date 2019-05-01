بالفيديو - أم تحتفل رفقة نجلتها "الكفيفة" بتأهل أرسنال ساراندي للدوري الأرجنتيني‎

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 13:08

كتب : إسلام أحمد

أرسنال دي ساراندي

نجح أرسنال ساراندي في العودة مجددا للدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى بعد الفوز في المباراة الفاصلة على سارمينتو دي خونين.

المباراة شهدت احتفالات عارمة بالعودة مجددا بفضل هدف جرياتي من ركلة جزاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

كارلا جونزاليس والدة ميا "طفلة كفيفة" اصطحبت نجلتها للمدرجات لمشاهدة المباراة الحاسمة.

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لتقوم كارلا بتسجيل فيديو أثناء تسجيل جرياتي لركلة جزاء التي حسم بها تأهل فريقه وسط فرحة كبيرة لهما.

وتساوى أرسنال مع سارمينتو في عدد النقاط بالمركز الأول والثاني، ليتم خوض مباراة فاصلة ليتأهل الفائز بها للدوري الأرجنتيني مباشرة مقابل مشاركة الخاسر في الملحق مع أصحاب المراكز من الثالث للتاسع.

ويشهد الموسم المقبل من الدوري الأرجنتيني 2019-2020، مشاركة 24 فريقا فيتأهل 2 من الدرجة الثانية مقابل هبوط 4.

وكان أرسنال ساراندي قد حقق لقب مرحلة كلاوسورا للدوري الأرجنتيني موسم 2012 وكذلك الكأس والسوبر.

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أرسنال دي ساراندي

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