خاص علي فرج لـ في الجول: الفوز في مصر له مذاق خاص.. شكرا لكل من ساهم بإقامة بطولة الجونة

السبت، 27 أبريل 2019 - 14:21

كتب : محمد سمير

علي فرج

أعرب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الجونة للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب فرج على كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط نظيفة ليحصد اللقب الذي كان وصيفه العام الماضي.

وقال علي فرج لـ FilGoal.com بعد التتويج: "سعيد بحصد اللقب هذه المرة، الفوز في مصر له مذاق مختلف".

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وتابع "هنا تلعب أمام أهلك وأصدقائك وعندما تحقق اللقب تشعر أنك قدمت شيئا لهم".

وعن المباراة النهائية أوضح علي "بالطبع لم تكن سهلة تماما وهي خادعة بالنسبة للمتابعين".

وشدد "فزت بالشوط الأول ١١-٩ والثاني ١٢-١٠ وذلك يوضح صعوبة المباراة فربما كانت النتيجة في صالحه".

وبالحديث عن بطولة الجونة قال فرج: "منافسة رائعة في مكان ساحر، أتوجه بالشكر لعمرو منسي منظم البطولة وفريقه والمهندس سميح ساويرس صاحب الدعم الأكبر".

وأضاف "شكرا لكل من يدعمنا ويؤمن بما نقدمه ويساعدنا لزيادة شعبية اللعبة".

وأخيرا بالحديث عن وادي دجلة قال علي: "انتقالي كان نقطة تحول في مسيرتي، كريم درويش صاحب فضل كبير فيما وصلت إليه".

وأتم حديثه "٣ لاعبين من وادي دجلة في نهائي بطولة مثل الجونة تفوق كبير للنادي ودليل على أنه يتمتع باسكواش قوي".

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