شددت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة على سعادتها الممزوجة بالحزن بعد الفوز بلقب الجونة الدولية للاسكواش للعام الثاني على التوالي وكانت نوران منافستها قد تعرضت للإصابة.

وفي مباراة قوية ومثيرة من الطرفين تعادلت كل منهما بشوط وفي الشوط الثالث حسمته رنيم بصعوبة ١٢-١٠ رغم تأخرها وفي الرابع تقدمت رنيم ٨-٦ قبل أن تشعر نوران بإصابة في الركبة أثناء محاولتها للحاق بالكرة، وتحاملت على نفسها واستكملت الشوط ولكن ظهر تأثرها وخسرت.

وقالت رنيم لـ FilGoal.com تعليقا على التتويج: "بالطبع سعيدة بإضافة لقب جديد، لكن لا أحب الفوز بتلك الطريقة وحزينة لتألم نوران".

وتابعت رنيم "أشكر نوران على تحملها واستكمال اللقاء، وأتمنى لها شفاء عاجل وألا تكون الإصابة مؤثرة".

وكانت رنيم بعد الفوز مباشرة أوصلت نوران لمقعدها واطمئنت على إصابتها من الطبيب ووالدة نوران قبل إعلان فوزها باللقب.

وأضافت رنيم عن سر فوزها بالبطولات في مصر "أشعر أن ذلك يعود بسبب وجود فريقي بالكامل هنا بجانب أهلي وأصدقائي".

وعن التصنيف العالمي قالت رنيم: "لا أفكر في الأمر نهائيا وأتابع نتيجته كل شهر".

وتابعت "لو فكرت في الأمر ربما يؤثر ذلك على تركيزي، لذلك أركز في مباراة مباراة وبعد ذلك تأتي النتائج".

وتتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي منذ شهر ديسمبر الماضي ومن المتوقع استمرارها لنهاية الموسم خاصة مع خروج نور الشربيني من ربع النهائي.

وتستعد رنيم الوليلي وزميلاتها للمشاركة ببطولة بريطانيا المفتوحة أحد أعرق بطولات الاسكواش في مايو المقبل.

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