مستشفى الأهلي – عاشور ينتظم في التدريبات.. تحديد موعد عودة وحيد وفحص لباسم

ينتظم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بعد العودة من الإصابة التي كان يعاني منها.

وحصل عاشور على راحة يومي الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد التعافي بشكل نهائي من الآلام التي يشعر بها في العضلة الضامة.

من جهة أخرى، يعود محمود وحيد ظهير أيسر الفريق للمشاركة في المران الجماعي في غضون 48 ساعة بعد تحسن حالته بشكل كبير عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

أما باسم علي ظهير أيمن الفريق، فسيخضع لكشف طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال مباراة المصري التي أقيمت مساء الخميس.

وعلى ضوء الفحص الطبي تتحدد فرص مشاركة باسم في المران الجماعي للفريق ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأخيرا، يعقد مارتن لاسارتي مدرب الفريق، جلسة تنسيقية اليوم السبت مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران في إطار الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش.

كما يبدأ الجهاز الفني مشاهدة ملخص لمباريات الطلائع في بطولة الدوري من أجل الوقوف بشكل نهائي على طريقة اللعب التي يخوض بها الفريق اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 في بطولة الدوري.

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