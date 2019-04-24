بعد هدف لونج.. أسرع الأهداف في الدوريات الأوروبية والعربية‎

كسر الإيرلندي شين لونج لاعب ساوثامبتون الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 7 ثوانٍ بهدفه في شباك واتفورد، لينهي سيطرة ليدلي كينج مدافع توتنام والتي استمرت منذ عام 2000 بهدفه في برادفورد، بعد 9.82 ثانية.

FilGoal.com يستعرض معكم أسرع الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية.

الدوري المصري

لاعب الزمالك أيمن يونس سجل هدفا في شباك السويس بعد 11 ثانية في 1991، يليه حسام باولو بعد 13 ثانية.

الدوري الإيطالي

بعد 8.1 ثواني من بدء مواجهة بياتشينزا وفيورنتينا في الجولة 13 من موسم 2001-2002، سجل باولو بودجي هدف بياتشينزا مستغلا خطأ دفاعي للاعبي البنفسجي.

الدوري الإسباني

بعيدا عن ريال مدريد وبرشلونة، سجل جوسيبا يورنتي أسرع أهداف الدوري الإسباني في 2008 بقميص بلد الوليد في شباك إسبانيول بعد مرور 8 ثواني، بطريقة رائعة.

الدوري الألماني

تمريرة دافيد ألابا الخاطئة منحت هوفنهايم فرصة التقدم بعد 9 ثواني على حساب بايرن ميونيخ بعد 9 ثواني، عن طريق كيفين فولاند.

دوري أبطال أوروبا

هدف المهاجم الهولندي روي ماكاي يتصدر القائمة في المسابقة الأوروبية الأكبر بقميص بايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد بعد 10.1 ثواني موسم 2006-07.

كأس العالم

في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2002، سجل التركي المخضرم هاكان شوكور هدف التقدم المبكر بعد 10.8 ثواني في شباك كوريا الجنوبية.

الهدف الأسرع في التاريخ

السعودي نواف العابد سجل هدفا بقميص الهلال أمام الشعلة بعد 2.8 ثانية في مباراة ودية لم تكتمل.

أسرع هدف لحارس مرمى

أسمير بيجوفيتش سجل هدفا بقميص ستوك سيتي أمام ساوثامبتون في 2013 ليدخل قائمة الأسرع في الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 ثانية ويظل أبعد تسديدة جاء منها هدف في تاريخ كرة القدم.

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