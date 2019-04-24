قائمة الأهلي – رمضان والشيخ وهشام محمد يعودون ضد المصري.. وظهور أول لناشئ الفريق

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة فريقه في مواجهة المصري غدا الخميس في استاد المكس.

القائمة شهدت ظهور 20 لاعبا، وأهم ما فيها عودة رمضان صبحي من إصابته في العضلة الأمامية والتي غيبته عن مواجهة بيراميدز في الدوري والتي خسرها الأحمر 1-0.

وكذلك، ظهر أحمد الشيخ في قائمة الفريق لأول مرة منذ مواجهة الجونة التي انتهت لصالح الأحمر 2-1، وهشام محمد لأول مرة منذ الفوز على بتروجت 4-0.ط

وشهدت القائمة الظهور الأول لناشئ الفريق ولاعب الوسط عربي بدر، وعودة باسم علي.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – باسم علي

الوسط: حمدي فتحي – حسين الشحات – ناصر ماهر – هشام محمد – رمضان صبحي – صالح جمعة – جيرالدو – أحمد الشيخ - عربي بدر

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – صلاح محسن

المستبعدون: شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة ووليد سليمان لعدم الجاهزية ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بسبب الإيقاف.

اختر تشكيل الأهلي ضد المصري

اقرأ أيضا:

أنباء سعيدة لجماهير الأهلي.. عودة ثنائي الفريق

مدرب وست بروميتش: الأطباء شرحوا لي موقف حجازي 100 ألف مرة ولم أفهم

بالصور - صلاح وسط النجوم في حفل تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

كيف صنعت أندية مصر شعبيتها.. الأهلي – نادي الطلبة.. شعاره فوق الجميع

رمضان السيد لـ في الجول: بقاء النجوم في الدوري سيعد إعجازا.. وهذا موقف الحضري

مصدر بالمقاصة لـ في الجول: اتجاه لتأجيل التعاقد مع مدرب جديد حتى نهاية الموسم