ينتظر عربي بدر أحد نجوم فريق الأهلي للناشئين فرصة مع الفريق الأول مشددا أنه في حال حصوله عليها فلن يفرط بها.

والفرصة باتت أقرب بعدما انضم إلى قائمة الفريق الأول لأول مرة أمام المصري في لقاء مؤجل من الجولة 19، على ملعب المكس يوم الخميس (طالع القائمة).

وحصل عربي بدر على فرصة التدرب مع الفريق الأول في أكثر من مناسبة كما شارك كأساسي في لقاء ودي أمام جمهورية شبين.

وثمن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي من قرار الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة مارتين لاسارتي في اختيار عربي بدر لاعب فريق 97 في قائمة الفريق لمباراة مصري المقرر لها غدا الخميس.

وقال مبروك لـFilGoal.com: "عربي بدر لاعب واعد وسيكون مهم لمستقبل الأهلي حيث يمتلك العديد من المقومات التي ستساعده علي النجاح".

وواصل متحدثا عن مميزاته "عربي (ديفندر) غير عادي لأنه إضافة إلى دوره الدفاعي الذي يؤديه علي أكمل وجه فهو أيضا يستطيع رؤية الملعب بشكل جيد وتوزيع الكرات ونقلها بسلاسة في أنحاء الملعب".

وأضاف "هو شبيه بحسام غالي في طريقة لعبه وأيضا يمتلك ميزة أخرى وهي القدرة علي التسديد بدقة من خارج الـ18".

واستطرد "أيضا فهو يمتلك قوة بدنية جيدة وقدرة علي لعب الـ90 دقيقة ولعب جميع المباريات مع فريقه 97 وظهر بشكل جيد".

وعن كيفية تصعيده للفريق الأول أوضح مبروك "هناك تعاون وتنسيق مع جهاز الفريق الاول وهناك حضور مستمر من أفراده وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ لمباريات الشباب والناشئين وقد أعجبوا باللاعب بعد رؤيته ولذلك قرروا تصعيده ثم استغلال حالات الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق في أن يكون له فرصة بضمه لقائمة المصري".

وأشار مبروك إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها ليكون قطاع الشباب والناشئين بالأهلي مركز صناعة وتصدير لاعبين جاهزين وجيدين للفريق الأول وهناك أكثر من عنصر ينتظر قرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي للتواجد، كما هناك ثقة تامة في قدرة هؤلاء اللاعبين علي اللعب مع الكبار وإثبات الوجود.

وتحدث عربي بدر في حوار سابق مع FilGoal.com قائلا: "بدايتي مع النادي كانت عبر بوابة الاختبارات التي اجتزتها من أول مرة تحت إشراف الكابتن ياسر محمدين".

وأضاف "انضممت إلى الفريق وتم تصعيدي مباشرة إلى فريق 2000 رغم كوني مواليد 2001، وحققت حتى الآن 7 بطولات مع الأهلي والثامنة في الطريق مع فريق 97".

وعن مركزه في الملعب أوضح عربي بدر "شاركت مع فرق الناشئين فيما يقرب من ستة مراكز مختلفة، لعبت كليبرو ومساك ولاعب وسط دفاعي وظهير أيمن ومهاجم وصانع ألعاب".

وكشف عربي بدر "لكن مركزي المفضل هو مركز 6 لاعب وسط مدافع ومركز 8 لاعب ارتكاز".

الفريق الأول:

وتحدث عربي بدر عن طموحاته مع الفريق الأول بالنادي الأهلي قائلا: "تم تصعيدي أول مرة وقت قيادة حسام البدري للفريق وشاركت في مباراة ودية مع الفريق الأول وتواجدت معه على فترات".

وتابع بدر "أول من أشاد بي كان باتريس كارتيرون قبل رحيله، وجدت إشادة من جانب الجميع وقتها خاصة اللاعبين الكبار في الفريق".

وبالحديث عن فرصته مع الفريق الأول أوضح "أعلم أن الفرصة صعبة في ظل وجود لاعبين كبار، لكننا تعلمنا في الأهلي أن نكون على قدر المسئولية، وتركيزي حاليا مع فريقي ومنتخب الشباب وأتمنى أن يكون لي دور في السنوات المقبلة لأبدأ في تحقيق أحلامي".

وشدد عربي بدر "انتظر الفرصة بفارق الصبر ولو حصلت عليها لن أفرط بها".

ودلل بدر على حديثه قائلا: "لدينا نموذج يحتذى به وهو كريم نيدفيد، لم يحصل على الفرصة وتمت إعارته أكثر من مرة وتعرض لانتقادات واسعة، لكنه لم ينهزم وقاتل حتى أصبح لاعب مؤثر ومهم وأصبح هداف الفريق إفريقيا".

وعن علاقته بالجهاز الفني الحالي أوضح "مارتين لاسارتي يتحدث معي باستمرار ويعمل على منحي العديد من النصائح، وهذا الأمر يشعل حماسي لأن اللاعب للفريق الأول حلم الجميع في قطاع الناشئين".

النصائح والمثل الأعلى:

وبالحديث عن النصائح التي قدمت له من نجوم الفريق الأول قال عربي بدر: "حسام عاشور قائد الفريق كان أول من منحني الثقة، أعطاني نصائح غالية تلقيتها من أسطورة في وسط الملعب".

وشدد "عاشور طلب مني الاجتهاد والتدرب والصبر واستغلال فرصة اللعب مع الكبار وهو ما يمثل لي دافع كبير، خاصة وأن كل لاعب في قطاع الناشئين يحلم أن يسير على دربه ويصل لما حققه من تاريخ مع النادي".

وأضاف عربي بدر "وجدت مساندة كبيرة أيضا من جانب لاعبي الفريق مثل سعد سمير وباسم علي".

وعن مثله الأعلى أتم عربي بدر حديثه "حسام غالي مثلي الأعلى محليا لقد كان لاعبا فذا ومتكاملا، وفي الوقت الحالي قدوتي عالميا هو بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا".

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