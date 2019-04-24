قائمة الإسماعيلي - استبعاد عبد الخالق وعودة عماد حمدي وأسامة إبراهيم أمام دجلة
الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 14:40
كتب : ياسر الشريف
أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الخميس في لقاء مؤجل من الأسبوع 30.
عماد حمدي
النادي : الإسماعيلي
وشهدت القائمة استبعاد إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط، وعودة الثنائي عماد حمدي وأسامة إبراهيم، كما انضم التنزاني يحيى زايد.
وجاءت قائمة الدراويش كالآتي.
حراسة المرمى: محمد فوزى - محمود رضا.
الدفاع: باهر المحمدى - محمود متولي - طارق طه - أحمد أيمن - ريتشارد بافور - أسامه إبراهيم - محمد مجدي.
الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد صادق - عماد حمدي - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - محمد بيومي - إبراهيم حسن.
الهجوم: مارشال أودا - بينسون شيلونجو - يحيى زايد.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، فيما يتواجد دجلة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.
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