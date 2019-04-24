قائمة الإسماعيلي - استبعاد عبد الخالق وعودة عماد حمدي وأسامة إبراهيم أمام دجلة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 14:40

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي - أحمد سيد زيزو

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الخميس في لقاء مؤجل من الأسبوع 30.

وشهدت القائمة استبعاد إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط، وعودة الثنائي عماد حمدي وأسامة إبراهيم، كما انضم التنزاني يحيى زايد.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي.

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حراسة المرمى: محمد فوزى - محمود رضا.

الدفاع: باهر المحمدى - محمود متولي - طارق طه - أحمد أيمن - ريتشارد بافور - أسامه إبراهيم - محمد مجدي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد صادق - عماد حمدي - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - محمد بيومي - إبراهيم حسن.

الهجوم: مارشال أودا - بينسون شيلونجو - يحيى زايد.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، فيما يتواجد دجلة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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