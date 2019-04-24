خاص مصدر بالمقاصة لـ في الجول: اتجاه لتأجيل التعاقد مع مدرب جديد حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 10:58

كتب : وليد الحسيني

الأهلي - المقاصة

يدرس نادي مصر للمقاصة تأجيل التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للمدير الفني المستقيل، طلعت يوسف، لبداية الموسم الجديد.

طلعت يوسف قدم استقالته لإدارة النادي الفيومي ليبدأ الفريق مهمة البحث عن مدرب جديد، ويظهر في قائمته عدة أسماء من بينها مختار مختار وخالد جلال وأحمد حسام "ميدو".

لكن يبدو وأن هناك اتجاها جديدا ستنتهجه إدارة النادي بشأن من يتولى المهمة حتى نهاية الموسم.

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وقال مصدر بنادي مصر للمقاصة لـFilGaol إن هناك اتجاه للاستعانة بأحد مدربي النادي لقيادة الفريق لنهاية الموسم خاصة وأن متبقي للفريق 4 مباريات على نهاية الموسم.

وأضاف المصدر أن علي عاشور مدرب فريق 97 ضمن المرشحين لتولي المسؤولية لنهاية الموسم.

كان طلعت يوسف، قد قدم استقالته من تدريب الفريق منذ عدة أيام وتم قبول الاستقالة عقب مباراة الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة التي انتهت بالتعادل السلبي .

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة.

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