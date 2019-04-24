مران الأهلي - سليمان وصبحي ينتظمان.. وتركيز من لاسارتي على وسط الملعب

انتظم وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك سليمان في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل منتظم بعد عودته من ألمانيا وانتهائه من الفحوصات الطبية التي خضع لها هناك.

وكذلك انتظم رمضان صبحي في التدريبات الجماعية للفريق، وكان رمضان قد شارك في مران الأمس كاملا وأدى تدريبات الكرة مع الفريق.

وشارك رمضان صبحي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعدما تعرض مؤخرًا للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وغاب محمود وحيد ظهير أيسر الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بسبب الإصابة .

وتعرض وحيد للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مران فريقه أول أمس بعد تدخل قوي في إحدى الكرات المشتركة.

واكتفى وحيد بخوض جلسة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في المران الجماعي للفريق .

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وتطرق لاسارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث حول أهمية مباراة المصري وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وخصص لاسارتي فقرة يعتمد فيها على أحمد فتحي بوسط الملعب، وباسم علي كظهير أيمن.

وشهد المران تركيز كبير على وسط الملعب ودوره خلال المباراة.

وغاب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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