يرى رمضان السيد المدير الفني الجديد لفريق النجوم أن بقاء فريقه في الدوري الممتاز سيعد إعجازا إن حدث في ذلك المركز المتراجع للفريق.

وقبلت إدارة نادي النجوم استقالة مؤمن سليمان بعد خسارة الفريق أمام بتروجيت قبل أيام في الجولة الـ30 للدوري، ليتولى السيد المهمة.

وقال السيد لـFilGoal.com: "تعاقدت مع النجوم لنهاية الموسم المقبل (5 مباريات + الموسم المقبل)، سواء كنا في الممتاز أو لا".

وشدد "سنقاتل لآخر ثانية، إذا استمرينا في الدوري سيعد إعجازا، وإن لم يكن فنحن نعد فريقا للموسم المقبل. البقاء صعب للغاية ولكننا لن نستسلم ولا يوجد مستحيل في الكرة".

وأشار "أول ما فعلته عقب قدومي الجلوس مع (عصام) الحضري -حارس الفريق- وعلمت منه أنه يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، وصلت لتليف والأمر تكرر، والفحوصات الأخيرة أثبتت أنه يحتاج إلى 15 يوما من الجلسات ثم بعد ذلك ينتظم معنا".

وأوضح "بمعنى أنه لن يتواجد معنا في لقاء الاتحاد والأهلي، ولكن بعد ذلك سيكون معنا".