البدري: اللاعبون أصبح لديهم انتماء لـ بيراميدز

أشاد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز بلاعبي فريقه عقب الفوز على الزمالك وتصدر ترتيب الدوري المصري.

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال البدري لقناة أون سبورت: "هزيمة الزمالك بعد أيام من التغلب على الأهلي يشير إلى النجاح الكبير الذي حققه نادي بيراميدز رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهها منذ التأسيس وحتى الآن".

وأضاف "أجرينا الكثير من التغييرات الفنية طوال الموسم ولكنها أتت بثمارها والآن نتصدر الدوري".

البدري أوضح "هناك بعض المباريات التي فقدنا خلالها نقاط كادت تجعل موقف الفريق مختلف تماما في جدول الدوري".

وعن موقف إداراة النادي قال البدري "الإدارة سعيدة بما يقدمه الفريق في الوقت الحالي خاصة أن اللاعبون أصبح لديهم انتماء واضح للنادي".

وكشف "بعد 3 شهور من تأسيس النادي طلب مني تركي آل الشيخ مالك النادي حصر اللاعبين الذي أشعر أن لديهم انتماء حقيقي لبيراميدز وبالفعل أخبرته بـ12 اسم، والآن هذا العدد في زيادة".

وواصل تصريحاته "الدليل أن اللاعبين في بيراميدز لديهم انتماء حقيقي للنادي هو مشاركة نبيل عماد دونجا أمام الزمالك بعد وفاة والده يوم أمس".

وأتم تصريحاته "انتماء اللاعبين ومصداقيتهم ورغبتهم في تحقيق إنجازات للفريق هو أهم مكتسبات بيراميدز في الفترة الحالية".

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