يرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري أن حسم لقب الدوري الممتاز لن يتم إلا مع نهاية الأمتار الأخيرة من المسابقة.

المصري يلتقي مع الأهلي على ملعب حرس الحدود بالمكس يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 19.

وعن رد فعله بعد قرار نقل ملعب المباراة إلى المكس بدلا من السويس قال إيهاب جلال في تصريحات لـFilGoal.com: "سنحاول التأقلم على الظروف، وتقديم مباراة جيدة من أجل تحقيق المكسب".

هل يربك ذلك من حسابات الفريق؟ يجيب جلال "تظل نفس الحسابات والاستعدادات في النهاية. ملعب اللقاء جيد، وأتمنى أن يقدم اللاعبين أداءهم المعتاد".

وأضاف "الاستعدادات تسير بالشكل المعتاد وأهمية المباراة تأتي مع تبقي 5 أسابيع على نهاية المسابقة، والمنافسة على بعض المراكز، المباراة مهمة ولكنها تظل بثلاث نقاط في النهاية، ونتمنى أن تخرج بروح طيبة".

وأشار "سنحاول اللعب بأسلوبنا وعدم تغيير هدفنا نظرا للمنافس، سنحاول اللعب بتركيز ونظام. الغيابات لن تؤثر على الأهلي لأنه فريق كبير ويملك البدائل، ونحن نملك أيضا غيابات ولكن الفرق الكبيرة عليها التعامل مع 20 لاعبا على الأقل ويكونوا في نفس المستوى حتى يتمكنوا من اللعب".

وأوضح "الأهلي والزمالك وبيراميدز يمتلكون العديد من اللاعبين، وحتى وأن كان هناك غيابات فهناك من يعوضهم، ولذلك لا يجب القول إن الأهلي سيتأثر بالغيابات. لديهم لاعبون دوليون ونحن أيضا لدينا اللاعبون القادرون على تعويض الغيابات".

وأردف "يجب تجهيز العديد من اللاعبين ممن يغيبون عن المشاركة الأساسية وذلك أمر مهم مع نهاية الموسم".

التحكيم الأجنبي أم المصري؟ يختار جلال "أفضل المصري، التحكيم الأجنبي من أجل ظرف معين من الممكن قبوله، ولرفع الحرج، وفي نفس الوقت حتى لا نسبب ضغط كبير على اللاعبين".

وعمن يحسم لقب الدوري، أتم مدرب المصري تصريحاته "من الممكن أن يتضح من خلال فريق اقترب وآخر ابتعد لكن المنافسة ستستمر حتى نهاية المسابقة، لأني أعتقد أنه لن تستطيع كل الفرق الانتصار حتى آخر جولة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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