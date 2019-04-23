مران الأهلي – حضور الخطيب والعامري.. وهل يعلن رمضان جاهزيته لـ المصري؟

حضر محمود الخطيب رئيس الأهلي، ونائبه العامري فاروق، مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأتى تواجد الخطيب والعامري "في مران الفريق الأحمر لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي".

كما حرص الثنائي على عقد جلسة سريعة مع قائد الفريق حسام عاشور للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز، في العضلة الضامة، والتي ستحرمه من التواجد في قائمة المباراة المقبلة.

وخلال المران، شارك رمضان صبحي في تقسيمة كرة بدون حراس، تقسيمة لا تحتوي على العديد من الالتحامات لكنها المشاركة الأولى له منذ غيابه عن مباراة بيراميدز بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

وشارك الناشئ، لاعب الوسط العربي بدر في المران.

وفي المقابل، لم يشارك رمضان صبحي وعربي بدر في التقسيمة التي جرت على ثلثي الملعب، وخلالها أوقف مارتين لاسارتي اللعب أكثر من مرة للتشديد على إيجابية اللعب ونقل الكرة بسرعة.

وغاب محمود وحيد عن المران بعد تعرضه لكدمة في مران أمس الاثنين، فيما أدى حسام عاشور جلسة علاج بالجيم.

أما الظهير محمد هاني فواصل التأهيل بالركض حول الملعب، مثله مثل مروان محسن الذي بدأ المران بجلسة علاجية بالجيم قبل الركض حول الملعب.

وينتظر الأهلي مواجهة مرتقبة ضد المصري يوم الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.











اختر تشكيل الأهلي ضد المصري

اقرأ أيضا:

نقل مباراة الأهلي والمصري إلى استاد المكس

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة خلف عمر السعيد.. دور "جديد – قديم" لـ كهربا؟

اسكواش - رامي عاشور.. الفنان الذي أمتع منافسيه قبل محبيه

حكاية الكاستن مسعد نور.. "لاجئ" واجه فاروق جعفر وصنع أسطورته مع المصري

كلوب ينهال بالمديح على صلاح وماني وفيرمينو

سولشاير يرفع راية التحدي في وجه مانشستر سيتي