خاص المصري يرد عبر في الجول على قرار نقل مباراته ضد الأهلي إلى المكس

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 14:19

كتب : أيمن عيد

أحمد حمدي - صلاح محسن - الأهلي - المصري

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري إنه ناديه لا يملك الاعتراض على قرار نقل مباراته ضد الأهلي، الخميس المقبل، إلى استاد المكس من استاد الجيش بالسويس.

ولكن عمار أوضح لـFilGoal.com إن ناديه كان يأمل في إبلاغه مبكرا، بدلا من قبل المباراة بيومين.

وقال عمار: "خططنا لإنهاء مران اليوم الثلاثاء ثم التوجه إلى السويس لإقامة معسكر فيها قبل المباراة".

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وأضاف "القرار جعلنا نغير تلك الخطط فجأة لنبحث عن مكان إقامة وتدريب في الإسكندرية في وقت قصير".

وشدد "المباراة هي مباراة الأهلي وهو كان المسؤول عن استخراج الموافقات الأمنية للملعب الذي ستقام عليه".

وأردف "كذلك، لجنة المسابقات لا تضع ملعبا لمباراة في الجدول دون موافقات أمنية".

وأتم "لكن على أي حال، لا نملك الاعتراض على القرار".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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