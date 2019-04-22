أعلن محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة توقيع عقد جديد مع المدرب عماد النحاس ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال عادل لـFilGoal.com: "المقاولون يريد استمرار عماد النحاس، ولمسنا نفس الرغبة لدى مدربنا".

وتابع "نريد استمرار النحاس لأطول فترة ممكنة خاصة بعد الحديث عن رحيله في الفترة الأخيرة وارتباطه بأكثر من ناد".

وأتم "لذلك تم الاتفاق على توقيع عقد جديد".

وتولى النحاس قيادة المقاولون في أكتوبر الماضي، ونجح في انتشال الفريق من سلسلة من النتائج السلبية.

ومع النحاس، فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل 6 مرات وخسر في 5.

ويحتل حاليا المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة من 30 مباراة.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف معايير الفصل وقت التساوي بالنقاط على قمة الدوري.. وماذا لو كان الصراع ثلاثيا

آل الشيخ: بيراميدز سيحدد بطل الدوري.. وهذه خطتنا للموسم المقبل

تعرف على تقييم صلاح أمام كارديف من الصحف الإنجليزية

كلوب ينتقد ملعب كارديف: نجونا من أمر خطير للغاية

حوار في الجول – أحمد يرد على "تقارير الفساد" ويهاجم عمرو فهمي.. و"مصر ستنظم البطولة الأفضل"