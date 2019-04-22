خاص بالصور – المقاولون يعلن عبر في الجول: وقعنا عقدا جديدا مع النحاس.. يريد الاستمرار معنا

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 15:35

كتب : حامد وجدي

المقاولون يجدد عقد عماد النحاس

أعلن محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة توقيع عقد جديد مع المدرب عماد النحاس ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال عادل لـFilGoal.com: "المقاولون يريد استمرار عماد النحاس، ولمسنا نفس الرغبة لدى مدربنا".

وتابع "نريد استمرار النحاس لأطول فترة ممكنة خاصة بعد الحديث عن رحيله في الفترة الأخيرة وارتباطه بأكثر من ناد".

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وأتم "لذلك تم الاتفاق على توقيع عقد جديد".

وتولى النحاس قيادة المقاولون في أكتوبر الماضي، ونجح في انتشال الفريق من سلسلة من النتائج السلبية.

ومع النحاس، فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل 6 مرات وخسر في 5.

ويحتل حاليا المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة من 30 مباراة.

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