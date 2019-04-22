تقرير بيروفي: بينافينتي جاهز لمواجهة الزمالك.. عاد في الوقت المناسب

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

الصورة من موقع libero البيروفي

كشفت صحيفة Libero البيروفية تعافي كريستيان بينافينتي مهاجم فريق بيراميدز من إصابته ليصبح جاهزا لمواجهة الزمالك.

بيراميدز يستعد لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

بينافينتي غاب عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام الأهلي ولكن على ما يبدو فأن الغياب لن يستمر.

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وأشار التقرير البيروفي إلى "بينافينتي تعافى من إصابته في الكاحل الأيمن وأصبح جاهزا للمشاركة مع بيراميدز أمام الزمالك".

ويرى التقرير أن "عودة بينافينتي جاءت في الوقت المناسب لـ بيراميدز قبل مواجهة مرتقبة أمام الزمالك للكفاح من أجل لقب الدوري".

الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز يشعر "بالرضا من مستوى بينافينتي"، والآن اللاعب قد يشارك أمام الزمالك.

بينافينتي (24 عاما) انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي

لاعب منتخب بيرو الذي تكون في لافابريكا (أكاديمية ريال مدريد)، خاض 8 مباريات مع الفريق المصري حتى اللحظة، مسجّلا 3 أهداف وصانعا 4 أهداف.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة من 26 مباراة، بينما بيراميدز جمع نفس عدد نقاط الزمالك ولكن من 28 مباراة.

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