بعد سنوات من الكحوليات والمخدرات والوحدة.. العثور على لاعب برازيلي سابق مقتولا

قضى سنوات من المعاناة والتشرد، ونفسه عرفت الراحة أخيرا، بعد أن عُثر على جثته في أحد شوارع البرازيل مساء السبت.

الشرطة البرازيلية أعلنت عن مقتل فالديرام كايتانو دي مورايش لاعب كرة القدم السابق، في عمر السادسة والثلاثين.

جثة فالديرام وجدت متأثرة بعدة إصابات، إذ تعرض للاعتداء حتى الموت.

صحيفة جلوبو إسبورتي البرازيلية ذكرت عدم ظهور أي فرد من العائلة أو الأقارب للتعرف على جثته.

فيما أعلنت الشرطة القبض على 3 مشتبهين بعد ساعات من العثور على جثة فالديرام، في انتظار نتائج التحقيقات.

فالديرام الراحل عن عالمنا، برز في بداية مسيرته التي شهدت احترافه في الدوري البرتغالي رفقة بيلينينسيش خلال عامي 2003 و2004.

لاحقا عاد فالديرام لبلاده البرازيل، وانضم لفريق فاسكو دا جاما، وشكّل في خط هجومه شراكة مميزة مع الأسطورة روماريو.

فالديرام عاش أزهى فتراته، وتوج هدافا لكأس البرازيل 2006 برصيد 7 أهداف.

لكن النادي قام بفسخ التعاقد معه في عام 2007 لأسباب أخلاقية، إذ تورط في عدة اتهامات باعتداءات جنسية.

بعد رحيله عن فاسكو دا جاما، ضل فالديرام الطريق، ولعب لـ19 ناديا مختلفا، آخرها أتلانتيكو عام 2017.

اللاعب أدمن الكحوليات والمخدرات، ولم ينجح في تحيُن فرصته مع أتلانتيكو عندما دخل في صراعات مع مدرب الفريق، ليدفعه الأخير إلى التدرب مع الفريق الرديف، وتنتهي مسيرته الكروية بالتبعية.

في 2018، عثرت الصحافة البرازيلية على فالديرام مشردا يعيش في الشارع، وفور أن ترامى النبأ لناديه السابق فاسكو دا جاما، حتى هبوا لمساعدته.

فاسكو دفعه لارتياد مركز خدمات اجتماعية وعيادة إعادة تأهيل للتخلص من إدمانه، وهذا لم يكن كافيا.

اللاعب حصل على تصريح خروج من عيادة إعادة التأهيل، واختفى مباشرة في يونيو الماضي.

لاحقا ظهر فالديرام في فيديو عبر يوتيوب، طلب خلاله المساعدة من زملائه السابقين، وذكر أنه لا يملك مالا أو محل إقامة.

قبل أن تحل نهايته مساء السبت الماضي، بالعثور على جثته دون روح، بعد سنوات من الجحيم.

اقرأ أيضا:

الاتحاد التونسي: لم نطلب اللعب في القاهرة.. متمسكون بمدينة السويس المناضلة

قائمة الزمالك - عودة كهربا واستمرار حفني وغياب حازم والمغربيين ضد بيراميدز

من يصعد بين حجازي والمحمدي؟ وست بروميتش وأستون فيلا يتأهلان لملحق تصفيات البريميرليج

تقرير بيروفي: بينافينتي جاهز لمواجهة الزمالك.. عاد في الوقت المناسب

بالصور – المقاولون يعلن عبر في الجول: وقعنا عقدا جديدا مع النحاس.. يريد الاستمرار معنا