مباراة مجنونة في آسيا.. الوحدة الإماراتي 4 الريان القطري 3

خطف الوحدة الإماراتي انتصارا جنونيا على حساب ضيفه الريان القطري بـ4 أهداف مقابل 3، على ملعب آل نهيان، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

البرازيلي ليوناردو داس وزا قدّم مباراة خارقة، وسجّل كل أهداف الوحدة، بينما سجّل سيباستيان سوريا مرة للريان، وسجّل زميله خيلمين ريفاس هدفين آخرين.

ليرفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الرابع –الأخير-.

سوريا الهداف التاريخي لمنتخب قطر افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية للريان، بعد تمريرة طولية أنيقة من زميله رودريجو تاباتا.

غفلة دفاع أصحاب الأرض تواصلت، فأضاف الريان هدفا ثانيا في الدقيقة السادسة بواسطة الفنزويلي ريفاس.

الإثارة تواصلت في الدقائق الأولى، عندما قلّص ليوناردو الفارق للوحدة في الدقيقة 8 بعد عمل فردي مميز.

لكن عودة الوحدة لم تكتمل، فأعاد ريفاس الفارق إلى هدفين لصالح الريان في الدقيقة 21 بعد تسديدة طائشة من زميله الكوري كوه ميونج جين.

مع بداية الشوط الثاني، دفع الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة بلاعبه المخضرم إسماعيل مطر.. وفريقه سيقوم بعودة مجنونة في الـ45 دقيقة التالية.

البداية في الدقيقة 56 عندما سجّل ليوناردو الهدف الثاني للوحدة، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 82.

وحتى تكتمل الليلة المثالية لأصحاب الأرض بقيادة النجم البرازيلي، سجّل ليوناردو هدفا رابعا في الدقيقة 89، ليخطف التقدُم الأول للوحدة في المباراة، والذي كان كافيا جدا لخطف نقاط المواجهة المثيرة.

ليوناردو رفع رصيده في المسابقة إلى 4 أهداف، بعد أن هز شباك الريان ذهابا قبل أسبوعين.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فرض الاتحاد السعودي التعادل على مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

رومارينيو سجّل أولا للاتحاد في الدقيقة 12، قبل أن يدرك تيمور عبد الخليقوف التعادل لـ لوكوموتيف.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ويرفع طشقند رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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