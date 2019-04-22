مران الأهلي – إصابة محمود وحيد.. وتقسيمة بدون حراس قبل لقاء المصري

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

محمود وحيد

واصل الأهلي تدريباته اليومية في ملعب مختار التتش استعدادا للقاء المصري يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19 من الدوري المصري.

وشهد المران خروج محمود وحيد منه للإصابة عقب اصطدامه مع ياسر إبراهيم في كرة مشتركة.

وأدى حسام عشاور جلسة علاجية بالجيمانزيوم وواصل إسلام محارب تدريباته العلاجية بالإضافة لرمضان صبحي.

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وغاب محمد هاني عن المران واكتفى بجلسة تدريبية في الجيمانزيوم كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق.

وعهد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق إلى تقسيمة الملعب لثلاثة أجزاء وإقامة تقسيمة بدون حراس.

وطلب لاسارتي من اللاعبين سرعة نقل الكرة وترحيل اللعب بشكل مفاجئ.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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