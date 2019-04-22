آل الشيخ: بيراميدز سيحدد بطل الدوري.. وهذه خطتنا للموسم المقبل

قال تركي آل الشيخ مالك بيراميدز إن ناديه هو من سيحدد بطل الدوري هذا الموسم.

وشدد آل الشيخ في مداخلة مع برنامج "مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" أن الأهلي هو الأقرب للقب الدوري، ويليه الزمالك، قبل يوم من مواجهته للأخير في الدوري.

وأردف آل الشيخ: "في العام المقبل، بيراميدز يفكر في مصلحته فقط. من نحتاجه سنضمه ومن لن نحتاجه ونستطيع تسويقه يمكن أن ندخل فيه بصفقات تبادلية".

وأضاف "لدينا نجم كبير، تلقى عرضا أوروبيا ندرسه"، رافضا الكشف عن اسم اللاعب أو النادي الذي قدم العرض.

وكشف "خطتنا للموسم المقبل هي خلق فريق أفضل واستمرارية في الدوري. نحن أقل فريق خسر في البطولة، هذا رائع بالنسبة لفريق أسس من 3 أشهر".

وأكمل "ضمينا أكبر وألمع النجوم. لاعب مثل كينو كلفنا برواتبه 12 مليون دولار وتلقى عرضا من الصين بـ17 مليون دولار، بجانب عرض من اتحاد جدة".

وأردف مازحا "أما جون سيفوينتي فهو مهاجم جيد، كنت متحفظا على ضمه ولكنه هداف العالم العام الماضي، لكن المشكلة في الوزن، تعلمون الطعام في مصر".

وأتم آل الشيخ "بالنسبة لرامون دياز المدير الفني للفريق فلدينا خيار لتمديد تعاقده، سندرس الأمر بنهاية الموسم. هدفنا المشاركة إفريقيا الموسم المقبل".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – أحمد يرد على "تقارير الفساد" ويهاجم عمرو فهمي.. و"مصر ستنظم البطولة الأفضل"

بالفيديو - الصدارة تتلون بالأحمر مؤقتا.. صلاح يتسبب في ركلة جزاء وليفربول يهزم كارديف

كلوب: ركلة الجزاء لـ صلاح واضحة.. وسأتابع مباراة يونايتد وسيتي

مدرب كارديف عن ركلة جزاء صلاح: سخيفة ومسرحية.. ادعاء سقوط بنسبة 9.9

بالفيديو – أرسنال يقتل نفسه.. يخسر على ملعبه ويصعب مهمة الوصول للأبطال بمشاركة النني