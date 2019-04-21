رئيس الإسماعيلي: نعمل من الآن على إتمام تعاقدات الموسم الجديد

الأحد، 21 أبريل 2019 - 22:30

كتب : ياسر الشريف

المصري - الإسماعيلي

بدأ الإسماعيلي بالفعل العمل على ملف صفقات وتعاقدات الفريق من الآن للموسم الجديد.

وقال إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي: "نسعى من الآن لتدعيم خط هجوم الفريق لزيادة القدرات التهديفية".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "نعمل من الآن على بناء فريق جديد للموسم المقبل".

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وأكمل "في الغالب سيتم التعاقد مع ثنائي أجنبي لدعم صفوف الدراويش".

رئيس الدراويش واصل "أما الجهاز الفني سيحدد باقي اللاعبين ويعرضهم على اللجنة الفنية للتعاقد معهم".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى تصعيد مجموعة من أبناء النادي للفريق الأول خاصة أننا نمتلك فريق الشباب الفائز بدوري الجمهورية".

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