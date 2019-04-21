خاص إيهاب جلال لـ في الجول: الأهلي يواجهنا بضغوط كثيرة.. ونلعب لتحقيق الفوز

الأحد، 21 أبريل 2019 - 21:53

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

يعتقد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أن فريقه سيواجه الأهلي بضغوط أقل بكثير مما يتحملها المارد الأحمر.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري.

وقال إيهاب جلال لـFilGoal.com: "نستعد للأهلي مثل أي مباراة أخرى ولا يوجد علينا ضغوط سوى تحقيق الفوز فقط".

أخبار متعلقة

بعد أن لعب معه في الدور الأول.. وردة يحصد لقب دوري يوناني تاريخي مع باوك حوار في الجول – أحمد يرد على "تقارير الفساد" ويهاجم عمرو فهمي.. و"مصر ستنظم البطولة الأفضل" فضل: تكريم الحضري في افتتاح كأس الأمم؟ البطولة لمصر وليست مباراة اعتزال

وأضاف "أما الأهلي سيلعب أمامنا وعليه ضغوطا مكثفة نظرا لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة".

إيهاب جلال واصل تصريحاته "استعدينا جيدا لمواجهة الأهلي ولعبنا مباراتين وديتين أمام نجمة سيناء وكوكاكولا ومنحنها خلالهما الفرصة للعناصر البعيدة عن المشاركة في الدوري ليكون الجميع جاهزا للعب في أي وقت".

وأتم تصريحاته "ونواصل الآن الاستعداد جيدا للمباراة خلال تدريبات الفريق اليومية في استاد بورسعيد".

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ58 نقطة.

اقرأ أيضا:

عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مواجهة الزمالك وتكافؤ الفرص في جدول مايو

المصري لـ في الجول: شددنا على أن يكون حكم لقاء الأهلي أوروبيا

مصدر بـ اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: لماذا لن تتدخل المسابقات في أزمة العاصي وفتحي

بنزيمة يحقق رقما أسطوريا.. ريال مدريد يتجاوز بلباو دون عناء

اختبار طبي لـ بوطيب لحسم موقفه من مواجهة الزمالك وبيراميدز

بالفيديو – هزيمة تاريخية في جوديسون بارك.. إيفرتون يضرب يونايتد برباعية

الأهلي إيهاب جلال الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

صحيفة صن: داني ألفيش يتجاوز حسام حسن أيقونة الكرة المصرية في عدد الألقاب 10 دقيقة | أوروبا
سولشاير للاعبي يونايتد: من يُريد اللعب لهذا النادي عليه تقديم المزيد.. والتعويض ضد سيتي 12 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – باريس يحتفل بالدوري على طريقة مبابي.. ويكرّم نوتردام ويستعيد نيمار وكافاني 50 دقيقة | أوروبا
رئيس الإسماعيلي: نعمل من الآن على إتمام تعاقدات الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
الترجي في بيان رسمي: لا صحة للتعاقد مع ميدو ساعة | الوطن العربي
نيفيل يفتح النار على لاعبي يونايتد: اقتلِعوا الأعشاب الضارة.. مورينيو العظيم فقد الثقة فيهم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك