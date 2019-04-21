يعتقد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أن فريقه سيواجه الأهلي بضغوط أقل بكثير مما يتحملها المارد الأحمر.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري.

وقال إيهاب جلال لـFilGoal.com: "نستعد للأهلي مثل أي مباراة أخرى ولا يوجد علينا ضغوط سوى تحقيق الفوز فقط".

وأضاف "أما الأهلي سيلعب أمامنا وعليه ضغوطا مكثفة نظرا لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة".

إيهاب جلال واصل تصريحاته "استعدينا جيدا لمواجهة الأهلي ولعبنا مباراتين وديتين أمام نجمة سيناء وكوكاكولا ومنحنها خلالهما الفرصة للعناصر البعيدة عن المشاركة في الدوري ليكون الجميع جاهزا للعب في أي وقت".

وأتم تصريحاته "ونواصل الآن الاستعداد جيدا للمباراة خلال تدريبات الفريق اليومية في استاد بورسعيد".

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ58 نقطة.

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