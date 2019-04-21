فضل: تكريم الحضري في افتتاح كأس الأمم؟ البطولة لمصر وليست مباراة اعتزال

استبعد محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية فكرة تكريم عصام الحضري في مباراة الافتتاح للبطولة.

وصرح فضل عبر إذاعة راديو مصر: "تكريم الحضري في افتتاح البطولة ليس مطروحا من اللجنة المنظمة، أما إذا كان لاتحاد الكرة دور في الأمر، فأنا لا أعرفه".

وأضاف "الحضري أكبر كثيرا من هذه الخطوة".

وتعجب مدير البطولة "لماذا فكرة التكريم من الأساس؟ إنها بطولة لمصر وليست مباراة اعتزال".

وشدد فضل "لا أقصد اسما بعينه فالتكريم في هذا الإطار فكرة تنتقص من الشخص ولا تزيده".

وأشار إلى أن عصام الحضري كان مدعوا لحفل قرعة كأس الأمم إضافة إلى نجوم آخرين مثل جمال عبد الحميد ومحمود الخطيب وحسام حسن موضحا "كان معيارنا دعوة النجوم الذين سبق لهم الفوز بكأس الأمم لذا فإن أحمد الكاس لم يكن ضمن القائمة رغم كونه أحد نجوم الكرة المصرية ومن رموز الإسكندرية".

وأتم محمد فضل تصريحاته "أما النجوم الأفارقة فإن الاتحاد الإفريقي هو الجهة التي كان منوط بها دعوتهم لحضور حفل القرعة".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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