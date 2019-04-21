بالفيديو - تعادل بين الوداد والرجاء في كلاسيكو المغرب

سيطر التعادل الإيجابي على كلاسيكو المغرب بين الوداد والرجاء في مباراة مثيرة شهدت العديد من الأهداف بين أكبر فريقين في مدينة الدار البيضاء.

وتعادل الوداد مع الرجاء بهدفين لكل فريق في الجولة الـ25 من الدوري المغربي.

انتهى لقاء كلاسيكو الدوري المغربي بالتعادل بين الوداد والرجاء بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 للمسابقة.

تقدم الوداد مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق وليد الكارتي، قبل أن يرد الرجاء سريعا بهدف سجله سفيان رحيمي.

وعاد الوداد للتقدم مرة أخرى وسجل صلاح الدين السعيدي الهدف الثاني في الدقيقة 46، ثم تعادل الرجاء للنجم المخضرم محسن ياجور في الدقيقة 72 بتسديدة صاروخية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوداد إلى النقطة 53 في الصدارة، بينما وصل الرجاء إلى النقطة 44 في المركز الثاني ويتبقى له مباراة.

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