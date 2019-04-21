عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي.. الأبيض لم يطلب ذلك

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 31 في الدوري لن تتأجل.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي يوم 1 مايو، بين مباراتي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويقابل الزمالك الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني يومي 28 أبريل والخامس من مايو، حيث يلعب في مصر أولا.

وقال حسين في تصريحات صحفية: "المباراة في موعدها المقرر، ولم نتلق أي طلبات رسمية في هذا الصدد".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

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