كشف فيليبو جالي لاعب ميلان السابق عن تدريب "الأشباح" الشهير الذي خاصه ميلان قبل مواجهة ربال مدريد بدوري أبطال أوروبا في حقبة الثمانيات.

وكان ريال مدريد أرسل أحد أعضائه إلى مقر تدريبات ميلان لمراقبة الخطة قبل مواجهة الفريقين معا، ولكنه فوجئ أن مدير الفريق يخوض مباراة في التمرين بدون كرة.

جالي كان أحد اللاعبين الذين شاركوا في المباراة والتي انتهت بخماسية دون رد للروسونيري، ويحكي لـFilGoal.com عن ذكرياته مع ما عرف إعلاميا بـ "تدريب الأشباح".

وجاءت تصريحات جالي ل ـ FilGoal.com كالتالي.

"تدربنا بالكرة بالفعل على ثلاث تحركات دفاعية، ساكي أرادنا أن نتعايش بشكل أفضل مع المواقف التي ربما تحدث في المباراة".

"بالطبع من الصعب أن يتم تطبيق هذه الطريقة في الوقت الحالي، ولكن وقتها كانت لها مغزى".

"كان من المفترض أن نتحرك بشكل معين بدون كرة، وإن كان أمرا غريبا لأن الكرة عنصر أساسي في اللعبة لا يمكن الاستغناء عنه مثل الخصم والزملاء".

"كان هناك طريقة أخرى غريبة، وهي أن يتم ربط المدافعين الأربعة في الخلف بحبل حتى يتحركوا بتناغم وتناسق معا، وهذا أفادنا في تطبيق مصيدة التسلل على الخصم".

"واجهنا فريق مليء بالنجوم كما هو الحال في ريال مدريد دائما، ولكن كان لدينا أيضاً عددا كبيرا من النجوم".

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