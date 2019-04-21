من يودع ومن يبقى.. كل ما تريد معرفته عن صراع النجاة من الهبوط

بقدر سخونة صراع القمة تأتي سخونة صراع القاع. نصف عدد فرق الدوري بالتحديد يتنافسون على الهروب من 3 مراكز يأخذون أصحابها إلى الممتاز ب.

بحسابات المواسم الماضية، تبدو نقطة النجاة من الهبوط هي النقطة رقم 35، الرقم الذي وصل إليه الجونة والإنتاج الحربي البعيدان عمليا جدا عن الهبوط.

ولكن كل الفرق، بداية من صاحب المركز العاشر طلائع الجيش مهددة بتوديع الدوري الممتاز.

يمكن تقسيم الصراع إلى 3 جداول، جدول التهديد الخفيف، وجدول التهديد المتوسط، وجدول الأقرب لتوديع الدوري.

المهددون بشكل طفيف

هنا نتحدث عن طلائع الجيش، وسموحة، وبتروجت.

الثلاثي يملك 34 نقطة ويتبقى له 4 مباريات في الدوري، ويحتاجون لنقطتين على الأكثر لضمان البقاء في الدوري.

طلائع الجيش سيواجه الأهلي، بتروجت، الاتحاد السكندري، مصر للمقاصة.

سموحة سيواجه الجونة، الأهلي، بتروجت، الاتحاد السكندري.

بتروجت سيواجه إنبي، طلائع الجيش، سموحة، المقاولون العرب.

*المواجهات المكتوبة بالخط الثقيل هي مواجهات بين فريقين مهددين بالهبوط.

توقع FilGoal.com: الثلاثي سيبقى في الدوري دون مشاكل. صحوة سموحة الأخيرة كان لها مفعول السحر في إحياء آمال بقائه، أما بتروجت ففوزه على النجوم أبعده كثيرا عن الخطر. طلائع الجيش لم يكن مهددا بقوة بالهبوط إلا أن أدائه المتباين مؤخرا وضعه في تلك المنزلة.

التهديد المتوسط

الفرق التي تتواجد بين المركزين الـ13 والـ15 مهددون كذلك، بشكل أكبر ممن يسبقوهم في الجدول.

هنا نتحدث عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ13 بـ33 نقطة، ووادي دجلة صاحب الـ31 نقطة في المركز الـ14، وصاحب المركز الـ15 إنبي الذي يملك 30 نقطة.

الاتحاد السكندري أمامه 4 مواجهات في الدوري، يقابل فيهم النجوم، إنبي، طلائع الجيش، سموحة.

وادي دجلة مازال أمامه 6 مواجهات ولكنها صعبة للغاية. الإسماعيلي، المصري، بيراميدز، حرس الحدود، الإنتاج الحربي.

إنبي أمامه 5 مواجهات، ضد بتروجت، الاتحاد السكندري، مصر للمقاصة، النجوم، الأهلي.

توقع FilGoal.com: الاتحاد السكندري سيواجه 4 فرق مهددة بالهبوط ما سيجعل تلك المباريات جديرة بالمشاهدة، ويحتاج لفوز منهم لضمان البقاء.

وادي دجلة يحتاج لتخطي مرحلة الخطر بالحصول على 4 نقاط، لكنه جدوله يعد الأصعب بين تلك الفرق.

إنبي مازال عليه التركيز لحصد 5 نقاط ضد فرق معظمها تنافس على البقاء، 3 نقاط ضد النجوم قد تكون مفتاح السر للنجاة.

إنبي يظل مهددا أكثر من الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

التهديد القوي

الثلاثي القابع في مؤخرة جدول الترتيب، حرس الحدود صاحب الـ29 نقطة، الداخلية صاحب الـ26 نقطة، والنجوم صاحب الـ25 نقطة.

الحرس أمامه 5 مواجهات في الدوري، الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة ووبيراميدز والزمالك.

الداخلية أمامه 4 مباريات فقط، المقاولون العرب، الزمالك، الإسماعيلي، المصري.

النجوم كذلك أمامه 4 مباريات، الاتحاد السكندري، الأهلي، مصر للمقاصة، بيراميدز.

توقع FilGoal.com: رغم صعوبة مواجهات حرس الحدود، إلا أن كل ما يحتاجه أن تكون نتائجه أفضل من إنبي على مدار الـ5 مباريات المقبلة لهما. جدول الحرس أصعب بكثير من جدول إنبي.

دون حدوث أي مفاجآت أو صحوة متأخرة، فإن هبوط الداخلية والنجوم أقرب للحقيقة خاصة في ظل صعوبة مواجهاتهنا.

الداخلية عليه مقابلة الزمالك الذي لا يريد التفريط في نقطة واحدة، وكذلك مقارعة المنافسين على المركز الرابع، المقاولون العرب والإسماعيلي والمصري. فريق علاء عبد العال سيتعب كثيرا لحصد نقطة واحدة من الـ12 المتاحين أمامه، حيث يحتاج 9 نقاط لضمان البقاء.

النجوم حاله أسوأ، حيث سيواجه بيراميدز والأهلي المنافسين على لقب الدوري وهو في حاجة لـ10 نقاط من 4 مباريات، أي أن هزيمة واحدة من مبارياته المقبلة ستعني انتهاء فرصه عمليا في البقاء بعد مشاركته الأولى في الدوري.

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