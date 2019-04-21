صور – وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا

تفقد أشرف صبحي وزير الرياضة، استاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر مستجدات عملية تطويره الشاملة.

وحرص أشرف صبحي على تفقد أرض الملعب الرئيسية، وعملية رفع كفاءة النجيل بها، وأيضا الأماكن المخصصة للجماهير وإجراءات الدخول والخروج.

وشدد وزير الرياضة على أهمية التيسير على الجماهير في عملية الدخول والخروج من وإلى الملعب.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على سرعة تطوير الاستاد مؤكدا أن الجميع يعمل بتنسيق كبير وتكامل في الجهود من أجل إنجاح البطولة كي تخرج بالصورة اللائقة لمكانة مصر الدولية.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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