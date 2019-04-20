تركي آل الشيخ: التعادل أمام الزمالك سيكون جيدا.. أشعر بالخسارة

يشعر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن فريق بيراميدز سيتعرض للهزيمة أمام الزمالك.

بيراميدز يواجه الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ 26 في الدوري المصري.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (فيسبوك): "لقاء الزمالك سيكون صعبا".

وأضاف "التعادل سيكون جيدا، على الرغم من شعوري بخسارة بيراميدز".

وأتم "الشناوي هيضيعنا"

لقاء الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز كان مثيرا للغاية وسط حضور جماهيري كبير في ملعب بتروسبورت، وانتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقبل موقعة يوم الثلاثاء، الزمالك في المركز الأول برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 28 مباراة في الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام بيراميدز من هنا

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