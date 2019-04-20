تركي آل الشيخ: التعادل أمام الزمالك سيكون جيدا.. أشعر بالخسارة

السبت، 20 أبريل 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

يشعر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن فريق بيراميدز سيتعرض للهزيمة أمام الزمالك.

بيراميدز يواجه الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ 26 في الدوري المصري.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (فيسبوك): "لقاء الزمالك سيكون صعبا".

أخبار متعلقة

ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور نجم بتروجت لـ في الجول: محمد عودة غيّرني بالكامل.. ولم أتألق في بيراميدز لهذا السبب رسميا – مصر للمقاصة يقبل استقالة طلعت يوسف.. ومدرب مؤقت أمام بيراميدز بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد

وأضاف "التعادل سيكون جيدا، على الرغم من شعوري بخسارة بيراميدز".

وأتم "الشناوي هيضيعنا"

لقاء الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز كان مثيرا للغاية وسط حضور جماهيري كبير في ملعب بتروسبورت، وانتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقبل موقعة يوم الثلاثاء، الزمالك في المركز الأول برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 28 مباراة في الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام بيراميدز من هنا

اقرأ أيضا:

رسائل الخطيب للاعبي الأهلي ولاسارتي.. الثقة والغضب والموافقة على طلب عبد الحفيظ

رئيس النجوم يعلن عبر في الجول قبول استقالة مؤمن سليمان

الإنتاج الحربي لـ في الجول: نعم المقاصة يرغب في التعاقد مع مختار ولكن

بالفيديو - العرش آمن.. يوفنتوس ملكا لإيطاليا للموسم الثامن على التوالي

رونالدو يسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم

في الدوري بيراميدز الزمالك تركي آل الشيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمم مثيرة جديدة ساعة | أوروبا
وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: التعادل أمام الزمالك سيكون جيدا.. أشعر بالخسارة ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم لـ في الجول: لقاء بيراميدز والزمالك بدون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
للتشبث بالدوري الممتاز.. رايو يخاطب ريال مدريد لإلغاء "بند الخوف" 2 ساعة | أوروبا
سانشيز يلمح بالرحيل من بايرن: دقائق مشاركتي ليست كافية.. انتظر خيارات أخرى 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك