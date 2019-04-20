كشف أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، عن عودة مجموعة من لاعبي فريقه للتدريبات، استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

الإسماعيلي يحل ضيفا على وادي دجلة يوم الخميس المقبل، في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال قناوي: "مجموعة من اللاعبين الذين ابتعدوا في الفترة الماضية انتظموا بالفعل في التدريبات".

كاشفا: "عاد محمود دونجا وعماد حمدي وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي".

مضيفا: "نعمل على عدم فقدان أي نقطة في الفترة المقبلة مع تدعيم صفوف الفريق بهؤلاء اللاعبين".

وشدد قناوي على هدف الفريق في الموسم الحالي: "سنواصل المنافسة للتواجد في المربع الذهبي، وسنواصل الدفع باللاعبين الصاعدين طبقا لخطة الجهاز الفني الموضوعة".

وواصل: "لو ساعدت النتائج، لدفع الجهاز الفني بعدد أكبر من الشبان".

وأتم: "نعمل على تواجد العناصر القادرة على تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة".

الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز 12 برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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