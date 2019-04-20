بالفيديو – "هاتريك" بيريز يهرب بـ نيوكاسل من شبح الهبوط بإسقاط ساوثامبتون

السبت، 20 أبريل 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

بيريز - نيوكاسل

قاد آيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل فريقه للانتصار على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

هدف أول في الدقيقة 27 بعد خطأ دفاعي من ساوثامبتون وتسديدة متقنة من بيريز من داخل منطقة الجزاء.

بعدها مباشرة وتحديدا في الدقيقة 31 حول بيريز عرضية داخل منطقة الجزاء، داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني لـ نيوكاسل.

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ساوثامبتون عاد ليقلص الفارق في الشوط الثاني بهدف من تسديدة صاروخية عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 59.

إلا أن بيريز عاد وسجل الثلاثية "هاتريك" في الدقيقة 86 بضربة رأس.

ويعد آيوزي بيريز هو أول لاعب من نيوكاسل يُسجل "هاتريك" في الدوري منذ أكتوبر من عام 2015 عندما سجل جورجينيو فينالدوم – لاعب ليفربول الحالي – 4 أهداف أمام نوريتش سيتي.

نيوكاسل هرب من شبح الهبوط ليقترب بشدة من حسم استمراره في الدوري الإنجليزي.

ووصل نيوكاسل للنقطة 41 ليقفز للمركز الـ 12، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 36 في المركز الـ 16.

وهبط هدرسفيلد وفولام بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى، ويبقى الصراع على تفادي المقعد الأخير.

كارديف 31 نقطة من 34 مباراة ويستعد لمواجهة ليفربول. برايتون 34 نقطة من 34 مباراة. ساوثامبتون 36 نقطة من 34 مباراة.

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