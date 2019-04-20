بالفيديو - هدف زوله يكفي.. بايرن ينتصر على بريمن ويواصل تصدره للدوري

السبت، 20 أبريل 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

زوله - بايرن ميونيخ

انتصر بايرن ميونيخ بهدف مقابل لا شيء على حساب فيردر بريمن في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

هدف انتصار بايرن الوحيد جاء عن طريق نيكلاس زوله من تسديدة مباغته اصطدم في مدافع بريمن وتحولت داخل الشباك.

المباراة كانت صعبة للغاية على بايرن على الرغم من لعب بريمن بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ميلوس فيلكوفيتش بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

أخبار متعلقة

رئيس بايرن عن منتقدي ضم اللاعبين بأسعار ضخمة: هل كان البعض سيبكي لو جلبنا مبابي؟ رئيس بايرن ميونيخ يود شراء مبابي حالا ويكشف هوية خليفته‎ الصراع على أنطونيو كونتي يشتعل.. بايرن ميونيخ ينضم للقائمة‎ بعد إصابة نوير وهوملز.. بايرن يرحب بعودة توليسو وريبيري

وافتقد بايرن للسرعة وإنهاء الهجمات، حتى سدد زوله وكتب انتصار البافاري.

ووصل بايرن للنقطة 70 مبتعدا بـ 4 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة الأخير أمام فرايبورج في إطار نفس الجولة.

بينما تجمد رصيد بريمن عند النقطة 46 في المركز السابع.

اقرأ أيضا:

أسطورة ليفربول: صلاح بإمكانه أن يكون سببا في تتويجنا بالدوري

ندولفو وجروبيلار.. فريق الأحلام الأبيض والأسود

آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

تركي آل الشيخ يُجيب.. هل ينتقل السعيد وأفشة إلى الزمالك نهاية الموسم

في الجول يكشف كيف يفكر المقاصة في خليفة طلعت يوسف

في ألمانيا بايرن ميونيخ فيردر بريمن

نرشح لكم

أخر الأخبار

اقتحام لـ مران الأهلي من جانب أحد أعضاء الجمعية العمومية وهتافات ضد اللاعبين 13 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – رغم تأكُد هبوطه.. كييفو يفاجئ لاتسيو ويبعده عن المراكز الأوروبية 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدف زوله يكفي.. بايرن ينتصر على بريمن ويواصل تصدره للدوري 33 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - بتروجت 0 النجوم 0.. مباراة متكافئة 54 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في المقاصة لـ في الجول: مختار مختار مرشح بقوة لقيادة الفريق ساعة | الدوري المصري
بوكيتينو: إيديرسون رجل المباراة.. كنا نستحق أكثر من الهزيمة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك