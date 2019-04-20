بالفيديو - هدف زوله يكفي.. بايرن ينتصر على بريمن ويواصل تصدره للدوري

انتصر بايرن ميونيخ بهدف مقابل لا شيء على حساب فيردر بريمن في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

هدف انتصار بايرن الوحيد جاء عن طريق نيكلاس زوله من تسديدة مباغته اصطدم في مدافع بريمن وتحولت داخل الشباك.

المباراة كانت صعبة للغاية على بايرن على الرغم من لعب بريمن بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ميلوس فيلكوفيتش بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وافتقد بايرن للسرعة وإنهاء الهجمات، حتى سدد زوله وكتب انتصار البافاري.

ووصل بايرن للنقطة 70 مبتعدا بـ 4 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة الأخير أمام فرايبورج في إطار نفس الجولة.

بينما تجمد رصيد بريمن عند النقطة 46 في المركز السابع.

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