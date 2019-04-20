جوارديولا: توتنام صنع فرصا أكثر من مباراتي الأبطال.. ودي بروين قد يغيب أمام يونايتد

ظهر بيب جوارديولا مستريحا بعد الانتصار الصعب الذي حققه فريقه مانشستر سيتي على توتنام بهدف نظيف في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

هدف فودين الأول بالدوري منح سيتي الثأر من توتنام بعد الإقصاء الأوروبي، واستعادة صدارة المسابقة المحلية، ليصبح أول لاعب مواليد 2000 يسجل في الدوري، وثالث أصغر لاعبي السماوي تهديفا في البريميرليج.

وقال جوارديولا: "فوز مهم للغاية. مهم لسباق اللقب، علمنا أنه ليس بوسعنا إهدار أي نقطة، كان الأمر صعبا وقد صنعوا (توتنام) فرصا أكثر من المباراتين السابقتين (في دوري الأبطال). بعد هزيمة الأربعاء كان اليومين الماضيين صعبين".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس "عدنا للعب بهذا الإشراق، ومجهود اللاعبين كان مذهلا".

وتابع "لـ24 شهرا فعلنا ذلك، حققنا الموسم الماضي 100 نقطة والآن 86.. بعد ما فعلناه الموسم الماضي، والتواجد في نهائي الكأس فإن الفريق رائع هذا الموسم، ولهذا السبب لا يتعين عليهم أن يظهروا شخصيتهم لي".

وأشار إلى إصابة لاعبيه كيفن دي بروين الذي أُجبر على الخروج من اللقاء "لم أتحدث معه أو مع الأطباء ولكنها إصابة عضلية. لا أعرف حجم الإصابة، سوف نرى بالغد ولكن لا أعتقد أنه سيشارك أمام يونايتد"

وعن لاعبه فيل فودين مسجل الهدف "إنه لاعب رائع، في كل مرة يلعب يسجل أو يصنع العديد من الفرص. أثق فيه كثيرا".

جوارديولا أتم "توتنام لم يفقدوا أي شيء ولكننا إن خسرنا كنا لنخسر لقب الدوري الإنجليزي".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ86، ليعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

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