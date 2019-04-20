فودين: هدفي في توتنام سيعيش معي للأبد

السبت، 20 أبريل 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

فيل فودين يحتفل بهدف مانشستر سيتي في توتنام

أعرب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدف الانتصار على توتنام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف فودين الأول بالدوري منح سيتي الثأر من توتنام بعد الإقصاء الأوروبي، واستعادة صدارة المسابقة المحلية، ليصبح أول لاعب مواليد 2000 يسجل في الدوري، وثالث أصغر لاعبي السماوي تهديفا في البريميرليج.

وقال فودين عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سعيد للغاية بمساعدة الفريق وتسجيل هدف، هذا أول أهدافي في البريمييرليج وسوف يعيش معي للأبد".

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وأضاف "كنا نعلم القدرات التي يمتلكها توتنام لأننا واجهناهم مرتين في دوري الأبطال. كانت مباراة صعبة جدا ولكننا أدينا المطلوب مننا".

وعن البداية كأساسي لثاني مرة في الدوري الإنجليزي "كان الأمر مفاجئا قليلا لي، ولكني جاهز أيا كان الوقت".

وأتم "نعلم أنه يتوجب علينا الفوز في كل المباريات لتحقيق اللقب، القليل من اللاعبين سوف يشاهد مباراة ليفربول وكارديف، سأشاهدنا ثم نرى ما قد يحدث".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ86، ليعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

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