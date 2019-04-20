تشكيل توتنام – سون يقود هجوم سبيرز أمام مانشستر سيتي

سون جيونج مين يقود هجوم توتنام، فيما يلعب لوكا مورا وديلي ألي في خط الوسط، ويبدأ فيرناندو يورنتي صاحب هدف التأهل على مقاعد البدلاء.

أعلن ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنام، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل.

وشهد تشكيل توتنام تواجد سون هيونج مين في خط الهجوم، فيما يبدأ ديلي ألي في خط الوسط.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حارس: جازانيجا.

الدفاع: بن ديفيز – فيرتونخن – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيلد – خوان فويث.

الوسط: ناثان داير – كريستيان إيريكسين – ديلي ألي – لوكاس مورا.

الهجوم: سون هيونج مين.

ويلتقي توتنام بعد قليل مع مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي

هل هذا هو التشكيل المثالي أمام سيتي لتوتنام؟

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