تشكيل مانشستر سيتي – أجويرو وستيرلينج يقودان فريق جوارديولا للإجهاز على توتنام

السبت، 20 أبريل 2019 - 12:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام

سيرخيو أجويرو في المقدمة، ومن خلفه رحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا للإجهاز على توتنام.

أعلن بيبن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنام في الدوري.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي، تواجد سيرخيو أجويرو المهاجم الأرجنتيني في المقدمة، بجانبهم الثنائي رحيم ستيرلينج، وبيرناردو سيلفا.

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ويبدأ فيل فودين لاعب الوسط الشاب في وسط الملعب كأساسي أيضا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: زينشينكو – لابورتي – جون ستونز – كايل ووكر.

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – فيل فودين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

ويلتقي مانشستر سيتي مع توتنام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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