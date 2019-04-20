مساعدة للفرق الإنجليزية.. ليفربول يعلن تقديم موعد مباراته مع نيوكاسل

في أمر نادر الحدوث، أعلن نادي ليفربول تعديل موعد مباراته مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي قبل لقاء برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أعلن نادي ليفربول، تقديم موعد مباراة الفريق أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، لتقام يوم السبت الموافق 4 مايو بدلا من الأحد 5 مايو.

وتأتي الخطوة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كمساعدة لليفربول قبل مباراة الفريق أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن الاتحاد الإنجليزي لم يحدد توقيت انطلاق المباراة بعد، وسيحدد ذلك في وقت لاحق.

ويلتقي ليفربول مع برشلونة في إسبانيا يوم الثلاثاء 7 مايو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يورجن كلوب المدرب الألماني لليفربول تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة كارديف سيتي مساء الجمعة في تلك النقطة ردا على مساعدة الاتحاد الإنجليزي للفرق الإنجليزية، فقال "لا أستطيع طلب ذلك، أعلم أن الأندية تعاقدت بملايين الجنيهات من أجل البث التليفزيوني".

وأضاف "إن نظرنا للأمر، سنجد أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أجل جولة كاملة في الدوري الهولندي كي تكون كل المباريات في نفس التوقيت كمساعدة لأياكس، لكن هذا الأمر صعب الحدوث في إنجلترا، وصعب أيضا في الدوري الألماني مثلا".

ويلتقي مساء غد الأحد مع كارديف سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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