بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية
الخميس، 18 أبريل 2019 - 18:36
كتب : FilGoal
اللقب سيظل تونسي للموسم الثاني على التوالي.. النجم الساحلي التونسي بطلا للبطولة العربية للأندية على حساب الهلال السعودي.
فريق سوسة تغلب على الزعيم السعودي بهدفين لهدف في نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
واحتفظت الأندية التونسية بلقب البطولة العربية للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز الترجي بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر على حساب الفيصلي التونسي.
بدأ النجم الساحلي المباراة بقوة وسجل هدفا في الدقيقة الثانية عن طريق كريم عريبي قبل أن يعود الحكم للفيديو ويقرر عدم احتسابه بسبب التسلل.
لكن النجم واصل تفوقه وسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة ركنية قابلها عريبي بضربة رأسية قوية في الشباك السعودية.
نهاية الشوط الأول بتقدم #النجم_الساحلي على #الهلال بهدف دون رد#الهلال_النجم_الساحلي
نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/lTgeyDuDP4— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019
مع بداية الشوط الثاني بدأ الهلال بالضغط في محاولات لتسجيل التعادل وحصل الفريق السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة 62.
ليتقدم المهاجم الفرنسي جوميز ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف التعادل.
"احذر الأسد الجريح”..#الهلال يحقق التعادل من ركلة جزاء سددها جوميز بنجاح بالدقيقة 64#الهلال_النجم_الساحلي
نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/Gajz1U8mBl— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019
واستمر الموج الأزرق السعودي في الضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني إلى أن جاء الوقت بدلا من الضائع بخر سار لأبناء سوسة.
وفي الدقيقة 94 نجح محمد المسناني من تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو لمعرفة هل هناك حالة تسلل أم لا قبل أن يشير إلى احتساب الهدف.
هدف في وقت حرج جداً من عمر اللقاء.. #النجم_الساحلي يتقدم على الهلال 2-1 عبر #محمد_المثناني بالدقيقة 91
شاهد الهدف بتعليق عامر عبدالله
نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/E303RtwTEf— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019
وحاول الهلال في الدقائق الأخيرة تسجيل التعادل إلا أن الوقت لم يسع للزعيم السعودي للعودة.