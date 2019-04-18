بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية

الخميس، 18 أبريل 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

اللقب سيظل تونسي للموسم الثاني على التوالي.. النجم الساحلي التونسي بطلا للبطولة العربية للأندية على حساب الهلال السعودي.

فريق سوسة تغلب على الزعيم السعودي بهدفين لهدف في نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

واحتفظت الأندية التونسية بلقب البطولة العربية للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز الترجي بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر على حساب الفيصلي التونسي.

أخبار متعلقة

بالأرقام.. هل يستطيع رحيم خطف الحذاء الذهبي من صلاح؟ ثالث المتأهلين.. نادي مصر إلى الدوري الممتاز رسميا العنصرية لا تنتهي في إيطاليا.. جماهير لاتسيو تشن هجوما قويا على باكايوكو

بدأ النجم الساحلي المباراة بقوة وسجل هدفا في الدقيقة الثانية عن طريق كريم عريبي قبل أن يعود الحكم للفيديو ويقرر عدم احتسابه بسبب التسلل.

لكن النجم واصل تفوقه وسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة ركنية قابلها عريبي بضربة رأسية قوية في الشباك السعودية.

مع بداية الشوط الثاني بدأ الهلال بالضغط في محاولات لتسجيل التعادل وحصل الفريق السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة 62.

ليتقدم المهاجم الفرنسي جوميز ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف التعادل.

واستمر الموج الأزرق السعودي في الضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني إلى أن جاء الوقت بدلا من الضائع بخر سار لأبناء سوسة.

وفي الدقيقة 94 نجح محمد المسناني من تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو لمعرفة هل هناك حالة تسلل أم لا قبل أن يشير إلى احتساب الهدف.

وحاول الهلال في الدقائق الأخيرة تسجيل التعادل إلا أن الوقت لم يسع للزعيم السعودي للعودة.

النجم الساحلي الهلال السعودي البطولة العربية

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماركا: برشلونة يراقب ريتشارلسون 26 دقيقة | أوروبا
إيمري: أظهرنا شخصيتنا أمام نابولي 46 دقيقة | أوروبا
الكل في هولندا يساند أياكس.. تأجيل الجولة بالكامل من أجل نصف نهائي دوري الأبطال‎ ساعة | دوري أبطال أوروبا
غضب أم غير مقصودة؟ إصابة لاعب أثناء التبديل وخروج مباشر في ثواني ساعة | أوروبا
تقرير: روما يرفض عرض يوفنتوس الضخم ويتمسك بـ زانيولو‎ ساعة | أوروبا
الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك