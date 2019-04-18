بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية

اللقب سيظل تونسي للموسم الثاني على التوالي.. النجم الساحلي التونسي بطلا للبطولة العربية للأندية على حساب الهلال السعودي.

فريق سوسة تغلب على الزعيم السعودي بهدفين لهدف في نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

واحتفظت الأندية التونسية بلقب البطولة العربية للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز الترجي بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر على حساب الفيصلي التونسي.

بدأ النجم الساحلي المباراة بقوة وسجل هدفا في الدقيقة الثانية عن طريق كريم عريبي قبل أن يعود الحكم للفيديو ويقرر عدم احتسابه بسبب التسلل.

لكن النجم واصل تفوقه وسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة ركنية قابلها عريبي بضربة رأسية قوية في الشباك السعودية.

مع بداية الشوط الثاني بدأ الهلال بالضغط في محاولات لتسجيل التعادل وحصل الفريق السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة 62.

ليتقدم المهاجم الفرنسي جوميز ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف التعادل.

واستمر الموج الأزرق السعودي في الضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني إلى أن جاء الوقت بدلا من الضائع بخر سار لأبناء سوسة.

وفي الدقيقة 94 نجح محمد المسناني من تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو لمعرفة هل هناك حالة تسلل أم لا قبل أن يشير إلى احتساب الهدف.

هدف في وقت حرج جداً من عمر اللقاء.. #النجم_الساحلي يتقدم على الهلال 2-1 عبر #محمد_المثناني بالدقيقة 91 شاهد الهدف بتعليق عامر عبدالله نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/E303RtwTEf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019

وحاول الهلال في الدقائق الأخيرة تسجيل التعادل إلا أن الوقت لم يسع للزعيم السعودي للعودة.