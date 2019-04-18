مدرب الإسماعيلي: إصابة ساسي لم تؤثر على الزمالك.. فريق قوي للغاية

الخميس، 18 أبريل 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

يرى سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن الزمالك لم يتأثر نهائيا بأي غيابات، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

الزمالك انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتحدث مدرب الإسماعيلي عقب المباراة قائلا: "درست الزمالك جيدا ولكننا لم نقدر على التسجيل".

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وأضاف في تصريحاته مع النيل للرياضة عقب المباراة "كنا نقدر على التسجيل قبل هدف الزمالك الأول، ولكننا لم نفعل ذلك".

وواصل "الزمالك يمتلك فريقا قويا للغاية. لم يتأثر بغياب ساسي أو بأي إصابة".

وتابع "احتياطي الزمالك يعد قويا للغاية أيضا. أوراق رابحة عديدة".

وأكمل حديثه قائلا: "حاولت اللعب بأسلوب الضغط العالي على الزمالك، وتغييرات الشوط الثاني كانت هجومية ولنفس الهدف".

انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

والآن الفارس يكسر اللعنة ويحقق انتصارا مهما للغاية يضعه في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

فوز الأهلي يُعيده لـ الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك، بينما فوز بيراميدز يجعل الأخير يتساوى مع الفارس الأبيض في الصدارة مع مباراتين زائدتين عن الزمالك والأهلي.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

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