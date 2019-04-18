كرة سلة - الزمالك يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر

حقق الزمالك فوزا كبيرا على منافسه الأهلي في كرة السلة اليوم الخميس بنتيجة 81-54 في قبل نهائي دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 "الأفضل من 5" أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 70-64.

فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 77-76.

واليوم نجح الزمالك في الفوز 81-54.

وستقام المباراة الرابعة غدا الجمعة وإن فاز بها الزمالك فسيتأهل هو إلى النهائي.

أما في حالة فوز الأهلي فسيلجأ الفريقان لمباراة خامسة تقام يوم الاحد المقبل.

وسوف يلتقي الفائز من الأهلي والزمالك مع المنتصر من نصف النهائي الآخر بين الاتحاد السكندري والجزيرة.

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