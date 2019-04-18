كرة سلة - الزمالك يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر

الخميس، 18 أبريل 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

حقق الزمالك فوزا كبيرا على منافسه الأهلي في كرة السلة اليوم الخميس بنتيجة 81-54 في قبل نهائي دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 "الأفضل من 5" أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 70-64.

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فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 77-76.

واليوم نجح الزمالك في الفوز 81-54.

وستقام المباراة الرابعة غدا الجمعة وإن فاز بها الزمالك فسيتأهل هو إلى النهائي.

أما في حالة فوز الأهلي فسيلجأ الفريقان لمباراة خامسة تقام يوم الاحد المقبل.

وسوف يلتقي الفائز من الأهلي والزمالك مع المنتصر من نصف النهائي الآخر بين الاتحاد السكندري والجزيرة.

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