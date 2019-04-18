الشناوي يواصل التألق وجيرالدو يستمر في الإهدار.. الأهلي يفشل في استغلال خطأ عمر جابر

الخميس، 18 أبريل 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز - الأهلي

واصل أحمد الشناوي التألق في مواجهة الأهلي في الجولة 25 من الدوري.

حارس بيراميدز حرم الأحمر من هدف التعادل الذي يبحث عنه منذ هدف كينو في الدقيقة 14.

في الدقيقة 66، لعب علي معلول عرضية فشل عمر جابر في تشتيتها لتصل إلى جيرالدو.

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الأنجولي سدد من مرة واحدة أمام تألق من الشناوي.

جيرالدو أهدر فرصة في الشوط الأول أمام مرمى شبه خالي من حارسه، وأهدر فرصة أخرى في إطار سعي الأهلي لتحقيق التعادل.

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الأهلي بيراميدز في الدوري جيرالدو أحمد الشناوي

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