ماذا أهدر جيرالدو.. الأنجولي يضيع التعادل على الأهلي ضد بيراميدز

أهدر الأنجولي جيرالدو فرصة ذهبية كاد بها أن يدرك التعادل للأهلي ضد بيراميدز.

جملة منظمة من جبهة الأهلي اليسرى، وصلت في النهاية إلى علي معلول الذي لعب عرضية وجدت جيرالدو خاليا من الرقابة أمام مرمى أحمد الشناوي.

إلا أن الأنجولي أهدر الكرة بطريقة غريبة أمام المرمى شبه الخالي.

وتأتي الهجمة بعد تغيير من مارتين لاسارتي، بسحب حسام عاشور والدفع بحمدي فتحي.

ويحاول الأهلي إدراك التعادل بعد أن تقدم بيراميدز أولا عن طريق كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

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