التهديد الأحمر الأبرز.. أحمد الشناوي يحرم أزارو من تعادل الأهلي ضد بيراميدز

حرم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الأهلي، ومهاجمه وليد أزارو، من تسجيل هدف التعادل في مواجهة الفريقين من الجولة 25 من الدوري.

الدقيقة 31 شهدت عرضية من حسين الشحات من الناحية اليمنى.

عرضية الشحات وجدت أزارو الذي لعب كرة رأسية في الأرض في محاولة لخداع الشناوي.

إلا أحمد الشناوي زاد عن مرماه وأزال الكرة من تحت العارضة ليحولها لركنية.

ويحاول الأهلي إدراك التعادل بعد أن تقدم بيراميدز أولا عن طريق كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

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