القائم ينقذ الأهلي من هدف بيراميدز الثاني.. منسي وكينو يهدران فرصة بـ"روحين"

الخميس، 18 أبريل 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

كينو - الأهلي - بيراميدز

أنقذ القائم الأيسر لمحمد الشناوي، الأهلي، من تلقي هدف ثان ضد بيراميدز.

بيراميدز تقدم في الدقيقة 14 عن طريق كينو، الذي كاد يسجل مرة أخرى.

ناصر منسي استلم الكرة في الدقيقة 19 من عمر المباراة في منطقة جزاء الأحمر وسدد بباطن القدم أرضية.

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إلا أن الكرة وجدت قائم الشناوي، قبل أن ترتد إلى كينو الذي سدد بباطن الكرة أيضا.

ولكن كرة كينو أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 22، نال جيرالدو ثالث إنذارات المباراة بسبب محاولة الحصول على ركلة جزاء بحسب الحكم إيفان بيبيك.

وكان أحمد فتحي قد نال إنذارا أول في المباراة قبل أن يحصل أحمد أيمن منصور على إنذار آخر.

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