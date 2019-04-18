جيرالدو يهدر وكينو يسجل ببراعة.. بيراميدز يتقدم على الأهلي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

كينو - الزمالك - بيراميدز - الدوري المصري

سجل البرازيلي ماركوس كينو أول أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز معلنا تقدم فريق المدرب رامون دياز في مباراة الجولة 25 من الدوري المصري.

كينو استلم تمريرة عبد الله السعيد، واستغل عدم ضغط أحمد فتحي عليه ليسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمحمد الشناوي معلنا الهدف الأول في الدقيقة 13.

كينو سجل هدفه الثامن في الدوري، والأول له منذ 7 مباريات مع الفريق حيث سجل لآخر مرة ضد الزمالك.

أخبار متعلقة

بامبو قبل مواجهة بيراميدز: إمكانيات كينو تفوق الدوري المصري تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال بالفيديو - إسماعيل يوسف: أتمنى انضمام كينو ودونجا للزمالك

ويأتي هدف كينو بعد إهدار جيرالدو لفرصة بعد عرضية من عمرو السولية.

عرضية السولية مرت للأنجولي في الدقيقة 11، ولكنه لعبها بالكعب ووجدت ثباتا كبيرا من أحمد الشناوي.

اقرأ أيضا

لعنة الـ 1382 يوما لا تُصيب الفارس.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

مدرب الإسماعيلي: إصابة ساسي لم تؤثر على الزمالك.. فريق قوي للغاية

بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية

تقرير إيطالي: كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل

بي إن: كاف يستعين بالفيديو في كأس إفريقيا.. وربما نهائي الأبطال أيضا

الأهلي بيراميدز كينو في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - رباعية في براج تقود تشيلسي لنصف النهائي.. وفرانكفورت ينهي مغامرة بنفيكا 4 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - التأهل في قلب إيطاليا.. أرسنال يضرب موعدا مع فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي 10 دقيقة | أوروبا
مؤتمر لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي 12 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟ 19 دقيقة | تحليل في الجول
دياز: جمالية المباراة بسبب حضور الجماهير.. السعيد لم يتأثر بالضغط وسنقاتل على الدوري 27 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر 49 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك