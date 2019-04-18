جيرالدو يهدر وكينو يسجل ببراعة.. بيراميدز يتقدم على الأهلي

سجل البرازيلي ماركوس كينو أول أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز معلنا تقدم فريق المدرب رامون دياز في مباراة الجولة 25 من الدوري المصري.

كينو استلم تمريرة عبد الله السعيد، واستغل عدم ضغط أحمد فتحي عليه ليسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمحمد الشناوي معلنا الهدف الأول في الدقيقة 13.

كينو سجل هدفه الثامن في الدوري، والأول له منذ 7 مباريات مع الفريق حيث سجل لآخر مرة ضد الزمالك.

ويأتي هدف كينو بعد إهدار جيرالدو لفرصة بعد عرضية من عمرو السولية.

عرضية السولية مرت للأنجولي في الدقيقة 11، ولكنه لعبها بالكعب ووجدت ثباتا كبيرا من أحمد الشناوي.

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