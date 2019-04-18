تشكيل أرسنال – النني وأوزيل على الدكة.. إيمري يغلق خط وسطه أمام نابولي
الخميس، 18 أبريل 2019 - 19:49
كتب : FilGoal
فضل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال وضع محمد النني وميسوت أوزيل على دكة فريقه ضد نابولي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
أرسنال فاز ذهابا 2-0 في استاد الإمارات، معلنا أفضلية فضل معها إيمري إغلاق خط وسطه.
لوكاس توريرا، جرانيت جاكا، آرون رامسي، ثلاثي وضعه إيمري في خط وسطه ضد نابولي.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: بيتر تشيك
الدفاع: أينسلي مايتلاند نيلز – سوكراتيس باباستوبلوس – لوران كوسيلني – ناتشو مونريال – سياد كولاسيناتش
الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت جاكا – آرون رامسي
الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت
الدكة: بيرند لينو – شكودران موستافي – محمد النني – ماتيو جيندوزي – هنريك مخيتاريان – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي
أما نابولي فضم تشكيله..
حراسة المرمى: أليكس ميريت
الدفاع: نيكولا ماكسيموفيتش – فلاد تشيرتشيس – كاليدو كوليبالي – فوزي غلام
الوسط: خوسيه كاييخون – ألان – لوكاس زيلينسكي – فابيان رويز
الهجوم: لورينزو إنسيني – أركاديوس ميليك
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