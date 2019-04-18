تشكيل أرسنال – النني وأوزيل على الدكة.. إيمري يغلق خط وسطه أمام نابولي

فضل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال وضع محمد النني وميسوت أوزيل على دكة فريقه ضد نابولي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أرسنال فاز ذهابا 2-0 في استاد الإمارات، معلنا أفضلية فضل معها إيمري إغلاق خط وسطه.

لوكاس توريرا، جرانيت جاكا، آرون رامسي، ثلاثي وضعه إيمري في خط وسطه ضد نابولي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: أينسلي مايتلاند نيلز – سوكراتيس باباستوبلوس – لوران كوسيلني – ناتشو مونريال – سياد كولاسيناتش

الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت جاكا – آرون رامسي

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت

الدكة: بيرند لينو – شكودران موستافي – محمد النني – ماتيو جيندوزي – هنريك مخيتاريان – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي

أما نابولي فضم تشكيله..

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: نيكولا ماكسيموفيتش – فلاد تشيرتشيس – كاليدو كوليبالي – فوزي غلام

الوسط: خوسيه كاييخون – ألان – لوكاس زيلينسكي – فابيان رويز

الهجوم: لورينزو إنسيني – أركاديوس ميليك

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