تشكيل أرسنال – النني وأوزيل على الدكة.. إيمري يغلق خط وسطه أمام نابولي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

النني أوزيل

فضل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال وضع محمد النني وميسوت أوزيل على دكة فريقه ضد نابولي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أرسنال فاز ذهابا 2-0 في استاد الإمارات، معلنا أفضلية فضل معها إيمري إغلاق خط وسطه.

لوكاس توريرا، جرانيت جاكا، آرون رامسي، ثلاثي وضعه إيمري في خط وسطه ضد نابولي.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: أينسلي مايتلاند نيلز – سوكراتيس باباستوبلوس – لوران كوسيلني – ناتشو مونريال – سياد كولاسيناتش

الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت جاكا – آرون رامسي

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت

الدكة: بيرند لينو – شكودران موستافي – محمد النني – ماتيو جيندوزي – هنريك مخيتاريان – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي

أما نابولي فضم تشكيله..

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: نيكولا ماكسيموفيتش – فلاد تشيرتشيس – كاليدو كوليبالي – فوزي غلام

الوسط: خوسيه كاييخون – ألان – لوكاس زيلينسكي – فابيان رويز

الهجوم: لورينزو إنسيني – أركاديوس ميليك

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