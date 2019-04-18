مساعد جروس: الجميع أثبت جاهزيته للمشاركة في أي وقت

تحدث أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ كريستيان جروس، عقب انتصار الزمالك على الإسماعيلي، مشيرا إلى "قدمنا مباراة قوية أمام منافس محترم".

الزمالك انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير عزمي: "قدمنا مباراة قوية أمام منافس محترم يضم عناصر مميزة للغاية".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "الجميع قدم أداءً مميزا للغاية. الكل أثبت جاهزيته وشخصيته للمشاركة في أي وقت".

وعدد "مثل محمد عبد الغني وبهاء مجدي وعمر السعيد. الكل أثبت جاهزيته".

وتابع "الفوز كان هاما للغاية لأنه جاء بعد هزيمة مفاجئة أمام المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "نحمد الله على الانتصار وهدفنا هو مواصلة الطريق والتتويج بلقب الدوري".

وأتم "تركيزنا الآن سيتحول لمباراة بيراميدز المقبلة".

انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

والآن الفارس يكسر اللعنة ويحقق انتصارا مهما للغاية يضعه في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

فوز الأهلي يُعيده لـ الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك، بينما فوز بيراميدز يجعل الأخير يتساوى مع الفارس الأبيض في الصدارة مع مباراتين زائدتين عن الزمالك والأهلي.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

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