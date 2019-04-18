تشكيل الأهلي – صالح وحسين الشحات وجيرالدو أساسيون ضد بيراميدز

الخميس، 18 أبريل 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - حسين الشحات - الأهلي - الساورة

دفع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بالثلاثي صالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو في التشكيل الأساسي لفريقه ضد بيراميدز.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

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أما بيراميدز فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أحمد فتحي

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- حسين الشحات- صالح جمعة- جيرالدو

في الهجوم: وليد أزارو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومروان محسن ورامي ربيعة وجونيور أجايي وناصر ماهر.

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