بوطيب يغادر مباراة الإسماعيلي للإصابة.. تعرف على التشخيص المبدئي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 17:31

كتب : FilGoal

خالد بوطيب مهاجم الزمالك

غادر المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك مباراة الإسماعيلي للإصابة في منتصف الشوط الأول في المباراة التي تقام بينهما اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري.

وفي الدقيقة 22 انطلق بوطيب في الناحية اليسرى وأثناء إرسال الكرة لعرضية اصطدم بمدافع الإسماعيلي محمد مجدي.

ليسقط مهاجم منتخب المغرب على الأرض قبل أن يغادر الملعب لتلقي العلاج والعودة مرة أخرى.

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لكن بوطيب لم يستطع إكمال المباراة ليغادر ويشارك بدلا منه عمر السعيد في الدقيقة 26.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة المهاجم المغربي هو كدمة في أسفل الركبة وغادر معه أحد أعضاء الجهاز الطبي لإجراء الإسعافات الأولية له.

بوطيب انضم للزمالك في يناير الماضي وشارك مع الأبيض في 9 مباريات ضمن مسابقة الدوري المصري سجل خلالهم هدفين.

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